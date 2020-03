Leuvense studenten kunnen nog maaltijden afhalen in drie Alma restaurants

Sinds vrijdag kunnen in de Alma's nog alleen maaltijden afgehaald worden. Er is de keuze tussen een gewone of een vegetarische warme maaltijd, broodjes en soep. Omwille van de sterk teruglopende verkoop beperkt Alma het aantal vestigingen tot drie en het tijdstip tot 's middags. In De Moete in Arenberg kan je alleen terecht voor broodjes en soep. De directie vraagt ook zoveel mogelijk via BroodjeApp te bestellen en zelf een lunchbox en pot mee te brengen.