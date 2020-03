Limburgse in China mag terug buiten komen: "Echt een verademing"

China was het eerste land dat slachtoffer werd van het coronavirus. Nu komt China er stilaan terug bovenop, want het aantal nieuwe coronagevallen is sterk gedaald. “Je mag terug buiten komen en middelbare scholen gaan terug open. Het basketplein hier is ook terug opengegaan, dus dat is een heel goed teken en een echte verademing,” zegt Heleen Vrancken uit Maasmechelen vanuit Shangnyu in China.