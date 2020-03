Limburgse psychotherapeute maakt brochure en kinderverhaal over coronavirus

Ook ouders kunnen zelf ongerust zijn. "Probeer die angsten zo min mogelijk over te brengen op je kinderen. We moeten ze gerust stellen, maar ze moeten ook weten wat er gaande is. Anders beginnen ze zelf te fantasteren en dat heb je niet meer in de hand."

Het is een situatie die veel gezinnen niet gewoon zijn. "Mijn advies is om dagelijks toch even buiten te gaan, uiteraard met de nodige afstand. Zodat kinderen hun energie kwijt kunnen."

De brochure kan je gratis downloaden op www.dewegwijzer.org.