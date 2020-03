7.000 extra mondmaskers voor Limburgse ziekenhuizen

Goed nieuws voor de Limburgse ziekenhuizen, want ze mogen nog een extra lading mondmaskers verwachten: de online apotheek Viata gaat 7.000 mondmaskers leveren aan het ZOL, het Jessa Ziekenhuis en de huisartsenwachtpost Bilzen.

"Via bepaalde kanalen hebben wij nog een deel mondmaskers kunnen inslaan", vertelt zaakvoerder Gianni De Gaspari. "Na de oproep van Marc Van Ranst hebben we beslist om de mondmaskers die we nog in voorraad hebben aan aankoopprijs te leveren aan het Jessa Ziekenhuis en het ZOL." De maskers worden normaal deze week nog geleverd.