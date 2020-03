LIVEBLOG: België applaudisseert massaal voor zorgmedewerkers, triest record van 475 doden op één dag in Italië 

Er gelden nu strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Het is de bedoeling dat mensen zich tot 5 april niet meer verplaatsen, tenzij dat écht nodig is. Wie zich nog steeds niet aan de maatregelen houdt, riskeert wel degelijk vervolging. Er liggen intussen 496 landgenoten die besmet zijn met het coronavirus in het ziekenhuis en er zijn al 14 Belgen aan de gevolgen van de ziekte overleden. Vanavond hebben op verschillende plaatsen in ons land mensen massaal geapplaudisseerd voor zorgverleners. In Italië zijn er 475 mensen gestorven op één dag, het hoogste aantal tot nog toe. Lees alle updates over de coronacrisis in onze liveblog.