Reis of concert geannuleerd? Met deze maatregelen komt regering tegemoet aan sector en klanten

In normale omstandigheden voorziet de wet rond pakketreizen dat de consument de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

Door de massale annuleringen tijdens deze crisis lopen de kosten bij de reissector enorm op. Daarom besliste Nathalie Muylle dat voor gedupeerden van de coronacrisis andere regels gelden."We zijn gekomen tot een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator. Voorwaarde is wel dat de reisorganisator een voucher (reischeque) aflevert voor dezelfde waarde die voor minstens één jaar geldig is. Hiermee kan de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten aankopen."