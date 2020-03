Naaipakketjes mondmasker voor woonzorgcentrum meteen uitgeput

Bij woonzorgcentrum Sint-Michaël in Essen hebben ze in een mum van tijd al hun naaipakketjes voor mondmaskers uitgedeeld. Via de Facebookpagina liet het woonzorgcentrum weten dat ze naaipakketjes ging verspreiden met een patroon en de stof voor 25 mondmaskers.

Met de mondmaskers probeert het woonzorgcentrum werknemers en personeel zo goed mogelijk te beschermen. "Momenteel zijn er 300 maskers in de maak", vertelt Brigitte Van Turnhout, medewerkster van het woonzorgcentrum Sint-Michaël. "In Essen is de solidariteit blijkbaar heel groot, want al onze pakketjes zijn al op." Als er nog mondmaskers nodig zijn, zal het woonzorgcentrum dat laten weten via hun Facebookpagina.