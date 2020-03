Onduidelijkheid: "Wanneer zijn voedingskramen op de markt onmisbaar en wanneer niet?"

In de teksten die gisteren door de regering zijn uitgevaardigd, staat dat openbare markten verboden zijn, maar dat voedingskramen mogen blijven staan als ze echt onmisbaar zijn. Maar het begrip onmisbaar laat volgens het stadsbestuur van Beringen teveel interpretatie toe. "In Beringen-Centrum zijn er twee supermarkten, moeten dan de voedingskramen nog naar de wekelijkse markt komen? We kunnen daar in Beringen bijvoorbeeld een andere beslissing over nemen dan in onze buurgemeenten. Zo zullen we morgen op het schepencollege de knoop moeten doorhakken over de markt in Beverlo op vrijdag en die in Paal op zondag," aldus schepen van lokale economie Werner Janssen (N-VA).