Ook brouwerijen voelen corona-crisis: brouwerij Wilderen stopt tijdelijk met brouwen

Bij brouwerij Cornelissen - een middelgrote brouwerij in Bree (Opitter) - zijn ze dan weer op een lager pitje aan het werken en is het personeel in een lagere bezetting aan de slag. Ze kunnen nog wat exporteren naar het buitenland, maar omdat de cafés bij ons dicht zijn, moet er minder geproduceerd worden. "We gaan dus nog even door met de lagere bezetting", zegt Jef Cornelissen, "maar we weten natuurlijk niet hoe het allemaal verder gaat. Het zal alleen maar rustiger worden."