Paaskampen gaan niet door en energiefactuur voor technisch werklozen gemilderd: dit zijn de nieuwe Vlaamse maatregelen

- 31.000 ondernemers hebben de premie al aangevraagd. De Vlaamse overheid hoopt daarvoor snel een eenvoudige applicatie te hebben.

- De Vlaamse overheid heeft de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.

- Om personeelsproblemen in bepaalde landbouwsectoren aan te pakken, met name als het gaat om seizoensarbeid, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits al aan de VDAB gevraagd om een platform te creëren voor mensen die hun tijdelijke werkloosheid willen combineren met seizoenswerk. Of die combinatie ook is toegestaan, dat moet nog worden beslist.