Patiënten in de problemen nu logopedie niet doorgaat: “De eerste drie maanden zijn cruciaal na een beroerte”

“We hebben hier enkele patiënten die een taalstoornis hebben door een hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, een tumor of een ongeval”, gaat Desmet verder. “Het is cruciaal dat die mensen begeleiding krijgen, want het herstel van taal gebeurt in de eerste drie maanden. Helaas kunnen we geen hulp bieden tijdens deze coronacrisis omdat we niet met elkaar in contact mogen komen. Het is een hele slechte zaak voor onze patiënten dat de logopedische hulp nu wegvalt. Dat heeft zware gevolgen voor de rest van hun leven.”