Privévliegtuig terug naar België? 35.000 euro

Ook de trainingsvluchten van luchtvaart- en pilotenscholen in Deurne zijn opgeschort. "Met twee personen in een kleine cockpit zitten, dicht bij elkaar, is geen goed idee in tijden van corona. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kleine vliegtuigjes meer zullen landen en opstijgen in Deurne", zegt De Wilde. "Luchthavens zijn net als zeehavens van vitaal belang. De dienstverlening zal dus altijd verzekerd blijven. Zo landen er in Deurne regelmatig vliegtuigen met organen voor transplantatie. Die vluchten zullen blijven doorgaan."