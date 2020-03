Taxibedrijf uit Kuurne: “We mogen nog werken, maar hebben geen klanten meer"

Vankemmel denkt dat ze creatief kunnen zijn en bijvoorbeeld goederen kunnen vervoeren, maar hij gelooft er niet in: “Tegen dat we genoeg klanten hebben gevonden, zullen de strengste maatregelen wellicht al voorbij zijn.”

Het aanbod van De Lijn vermindert, maar Vankemmel denkt niet dat hen dat iets gaat opleveren: “Ik denk niet dat mensen nu meer taxi’s gaan gebruiken. Ik vrees dat het leven helemaal zal stil vallen. Het wordt economisch een ramp voor onze sector”, zucht Vankemmel. “De financiële maatregelen waar we eventueel recht op hebben zijn totaal ontoereikend. Dat zou 1.200 euro per maand zijn. Dat is zelfs veel te weinig om onze vaste kosten te dekken.”