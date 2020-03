Spoedarts over jonge patiënten: "Die zware longschade heb je alleen als je moet beginnen te spreken in horten en stoten"

De meeste patiënten hebben echter mildere symptomen en blijven dus best weg van de overbelaste spoeddiensten. Een van de zieken met mildere symptomen is Peter Persyn (57), zelf huisarts van opleiding. "Ik ben vorige week woensdag in de loop van de dag een beetje ziek geworden, met keelpijn en prikkelhoest, geen koorts. Vanaf donderdag heeft zich dat doorgezet met uitgesproken keelpijn, een diepe hoest en een druk op de borst."

Persyn is werkzaam in de ouderensector en liet zich daarom testen. Hij bleek besmet met het nieuwe coronavirus. Persyn vermoedt dat hij besmet is geraakt door zijn twee dochters die vorige week ziek waren. "Ze hadden totaal geen koorts. Wel wat snotneuzen, een pips gevoel en keelpijn." Persyn spreekt van een drukkend gevoel op de borst en spierpijnen in de rug, maar zelf had hij dus ook geen koorts.

"Er werd altijd gezegd dat het gepaard ging met hoge koorts en een zwaar griepgevoel. Dat blijkt bij velen niet het geval. In het beeld wordt koorts bijna als obligaat voorgesteld, maar dat is zeker niet altijd het geval", besluit Persyn.

