Tot 80 procent minder reizigers bij het openbaar vervoer, grote werven op E17 en E314 uitgesteld

Woordvoerder Karen Van der Sype van De Lijn vraagt ook dat reizigers voldoende afstand tot elkaar houden, bij voorkeur minimaal anderhalve meter. Betalen met cash op de bus of tram is niet mogelijk. Ook de winkels van De Lijn zijn dicht. Je kan wel nog online, via sms of met de app betalen. Rittenkaarten zijn nog verkrijgbaar in de voorverkooppunten zoals krantenwinkels. Valideer je ticket liever ook niet meer aan de voorkant van een bus of tram.

Kan de chauffeur daar helemaal alleen op toezien? “Natuurlijk niet,” zegt Karen van der Sype, “we rekenen op het gezond verstand van de reizigers. Maar we gaan wel vaker controleurs inzetten die normaal vooral bezig zijn met de controle van vervoersbewijzen. Sommigen van hen krijgen nu taken die vooral gericht zijn op de naleving van de nieuwe richtlijnen i.v.m. corona.”

De belbussen van De Lijn rijden helemaal niet meer. Dat zijn doorgaans erg kleine voertuigen waar reizigers de anderhalve meter tussenafstand sowieso niet zouden kunnen respecteren. Dat brengt natuurlijk heel wat mensen die in plattelandsgebieden wonen, zoals de Westhoek, in problemen. Er zijn in die regio’s geen vaste busverbindingen en soms zijn reizigers echt op de belbus aangewezen om bijvoorbeeld boodschappen te doen.