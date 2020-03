"Voorzichtig optimisme" in China: "Al vijf dagen meer besmettingen die uit buitenland komen dan in China zelf" 

Het aantal lokale besmettingen in China daalt dag op dag. “De afgelopen 24 uur is er maar één lokale besmetting opgetreden, in Wuhan zelf (dat is de regio waar het virus uitbrak, red.)."

"Men maakt zich wel zorgen over geïmporteerde besmettingen. Dat aantal is aan het stijgen", zegt Vervaeke. Al vijf dagen ligt dat aantal geïmporteerde besmettingen hoger dan de binnenlandse infecties in China. Vandaag waren er dat 12, onder andere uit Thailand, Groot-Brittannië en Nederland.