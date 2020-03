Virusvrij en virtueel naar het museum: zo kan het

Bij ons moeten we het met een virtuele Jan van Eyck stellen, maar wat voor één: de website Closer to Van Eyck laat je wel heel dicht kijken naar al zijn werken, zowel voor als na restauratie. En de rest van de collectie van het MSK Gent kunt u hier raadplegen. De Van Eyck-expo in het Groeningemuseum van Brugge moest al na amper één dag de deuren sluiten; gelukkig is er ook hier een website met wat er zo nog allemaal te zien is in het museum. De driedelige Canvasdocu over de restauratie van het Lam Gods, waarvoor gedurende acht jaar is gefilmd, is te bekijken op VRT NU.