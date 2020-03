Als freelancers bloeden we hard door de blinde paniek bij onze opdrachtgevers

Een maatschappij die nog steeds behoeften zal hebben, maar met consumenten die zich zullen herinneren hoe u zich gedragen heeft: hoe u koos om het verschil te maken of hoe u probeerde te overleven. Dit is het moment om de strategie bij te stellen. De kans om uw marktpropositie - en die ‘purpose’ waar er de laatste jaren zo graag over gepraat wordt - echt scherp te krijgen. Denk nog eens aan wat we hierover ook al schreven.

Want er is iets waar u rekening mee moet houden. Als dit achter de rug is, zullen we allen wakker worden in een andere omgeving. Een wereld die meer dan waarschijnlijk gedragen wordt door nieuwere, rijkere en inclusieve waarden en bijgestelde verwachtingen.

We bloeden want we kunnen u niet eens benaderen, om creatieve oplossingen voor te stellen en te zoeken. U stelt opnieuw uit, omwille van de operationele prioriteiten en de crisissituatie. En dus blijven de geweldige ideeën in de kast liggen. Zonde!

We bloeden omdat u allemaal dezelfde manke diagnose stelt en trieste methode gebruikt om dit te overleven. Twee voeten op de rem en geen euro die het gebouw nog verlaat. We moeten immers bang afwachten waar en wanneer dit stopt. Wij kennen u zo niet, wij keken altijd op naar de ondernemerszin en de scherpte van de ideeën. Waar is die gebleven?

We bloeden omwille van angst, voorzichtigheid en blinde paniek. En we stellen vast dat we duidelijk niet dezelfde definitie over ‘partnership’ hanteerden. Ik weiger te geloven dat u alleen maar op zoek was naar goedkope, flexibele en inwisselbare oplossingen, waar u makkelijk mee kon schuiven. Wij zijn ambachtsmensen, creatieven, onafhankelijke denkers, geen (goedkope) huurlingen. Echt niet.

Kunt u zich nog herinneren, al die ‘rush jobs’? Dringend! Het had er gisteren al moeten liggen! Mijn partners hebben er nu geen tijd voor, kun je ons helpen? En we luisterden.We verschoven onze prioriteiten, we woekerden met onze tijd, onze agenda’s en ons leven. Voor u, omdat u loyaal was, en goed voor ons. Het leek logisch dat we hielpen.

Maar kunt u het zich nog herinneren , niet zo lang geleden? U zat echt in de shit. Die presentatie aan de ‘board’ kwam maar niet goed. De slides vertelden geen verhaal, het grote inzicht, the big idea, ontbrak. Het narratief was gekunsteld en er sprak geen hoop, geen toekomstvisie uit. Weet u nog hoe we toen samenwerkten? Schouder aan schouder, een week aan een stuk, tot op de luchthaven toe? Zodat u kon imponeren, de baas van uw baas verrassen, en het project achter uw naam kon zetten.

We hebben het al een paar keer meegemaakt. Onzekere situaties, de Golfoorlogen, 9/11. En dan valt alles stil. Want u hebt een verantwoordelijkheid naar uw aandeelhouders, en u moet verstandig omgaan met elke euro. Herstructureringen vallen niet uit te sluiten, mensen zullen afvloeien. Miserie, en niet de tijd om gewoon verder te werken, toch? En de eerste stap is het wegwerken van alle engagementen met freelancers.

Natuurlijk begrijpen we het. De situatie is ernstig. Uw strategie, uw campagnes, evenementen, communicatie- en contentplannen, het valt allemaal in het water, en het wordt sito presto stopgezet. ‘On hold’.

