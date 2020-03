Wat riskeert u als u zich niet aan de maatregelen houdt? "Niet alleen moreel onaanvaardbaar, het is ook een misdrijf"  

"De politie treedt eerst sensibiliserend op, met woorden mensen tot de orde proberen te roepen. Dan zijn er een aantal bestuurlijke sancties zoals de sluiting van een handelszaak. Als dat nog niet helpt, kan er ook een proces-verbaal worden opgemaakt en dan kunnen we als parket overgaan tot vervolging."

De parketten beschouwen de handhaving van de maatregelen in elk geval als een prioriteit en alle procureurs hebben beslist om op eenzelfde manier op te treden. Het parket kan je laten betalen via een minnelijke schikking of dagvaarden voor de correctionele rechtbank. "We hopen dat het niet zo ver moet komen. Maar als het moet, dan moet het", aldus Van Wymersch.

Er is een wet uit 2007 van civiele veiligheid. "Die heb ik nog nooit weten toepassen, maar die is in dezen wel van toepassing. Daarin staan een aantal strafsancties. We kunnen dus perfect strafrechtelijk optreden", verduidelijkt procureur Van Wymersch. "Het is een gevangenisstraf van maximum 3 maanden en een geldboete die kan oplopen tot 4.000 euro. Dat lijkt misschien niet veel. Maar het gaat om een correctionele veroordeling waar een strafblad aan vasthangt."