"Zweden komt te traag in actie om coronavirus aan te kunnen", zegt Vlaamse epidemiologe in Zweden

Volgens Brusselaers is de gezondheidszorg, waarvan we vaak horen dat die in Zweden erg goed is, helemaal niet voorbereid op het nieuwe coronavirus: "Ziekenhuizen zijn hier veel minder in paraatheid dan in België. In België zijn ze al weken aan het voorbereiden, extra artsen optrommelen, een reserve aan verpleegkundigen voorzien."

"Hier hoorde ik gisteren nog van een collega, met symptomen, dat ze zal moeten gaan werken. ‘Ze kan toch een mondmasker dragen’, is dan de uitvlucht. Maar testen doen ze hier niet. We zitten hier met een personeels­tekort. Ik denk dus dat de Belgische gezondheidszorg hier beter op voorzien is dan de Zweedse."