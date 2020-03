“We willen interimkrachten ’s nachts kunnen inzetten”, zo luidt het bij uitzendkantoor Nowjobs uit Sint-Denijs-Westrem

Sommige uitzendkantoren zitten zelf zonder werk, omdat ze vooral huishoudhulpen uitsturen die met dienstencheques werken. Die werking is door de coronacrisis grotendeels stopgezet.

Maar andere interimbureaus hebben intussen extra veel werk. Veel handelaars en bedrijven in de voedingssector kampen met een personeelstekort. Een deel van het personeel is ziek, anderen blijven thuis om hun kinderen op te vangen. Snel tijdelijke medewerkers vinden is dan de boodschap.