Aardappelboer Guy begrijpt de hamsterwoede niet: "Wij stikken in de aardappelen"

Voor Guy Renders is de aardappelschaarste in sommige supermarkten een mysterie. Heel wat aardappelboeren zitten nog altijd met een grote stock en als binnenkort de nieuwe oogst eraan komt wordt die oude stock waardeloos en dienen de aardappelen als veevoer. Guy Renders vond er daarom niet beter op dan contact op te nemen met de supermarkt in zijn buurt. "Ik had de verantwoordelijke voorgesteld om binnen het uur 20 ton aardappelen te leveren maar ik kreeg te horen dat zoiets niet kan zonder de tussenhandel in te schakelen."