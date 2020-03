"Zet je afval buiten voor 6 uur 's ochtends": Limburg.net werkt met aangepaste ophaalrondes 

Ondanks de veranderingen zijn mensen toch tevreden van de vuilnisophalers en bedanken hen dan ook. Op sociale media gaan er foto's rond van vuilniszakken met bedankbriefjes erop gekleefd. Luyaerts is daar heel blij mee: "We zijn heel blij dat mensen ook aan de ophalers denken, want ook afval ophalen is een prioritaire dienstverlening."