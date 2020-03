In Limburg worden de coronamaatregelen in een tiental talen verspreid: iedereen moet goed geïnformeerd zijn

In Genk wordt de Nederlands tekst met coronamaatregelen ook in een tiental andere talen vertaald zoals Italiaans, Turks en Arabisch zodat alle inwoners goed begrijpen wat van hen verwacht wordt. Daarna wordt het bericht gepost op verschillende informatiekanalen of verspreid door de sleutelfiguren van de verschillende gemeenschappen. Ook de Genkse huisartsenkring zal de vertaalde teksten aan patiënten op consultatie meegeven.

"Veel vertaalde teksten worden ons al ter beschikking gesteld door het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering en het Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn", zegt burgemeester Wim Dries van Genk. "Maar als we iets willen veranderen of nog andere teksten nodig hebben, doen we een beroep op vertalers. In Ziekenhuis Oost-Limburg blijven intussen ook interculturele medewerkers alle medische informatie én tips vertalen voor wie dat nodig heeft."

In Houthalen-Helchteren wordt alle info rond corona vertaald in het Turks en verspreid via netwerken en social media. En ook Heusden-Zolder, Beringen en Maasmechelen gebruiken sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen en social media om de coronamaatregelen te verspreiden. In Beringen is vandaag nog een flyer in de brievenbussen gestoken waarin alle maatregelen nog eens heel eenvoudig worden uitgelegd aan de hand van symbolen.