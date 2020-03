Alle bewoners van woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo in quarantaine geplaatst

"Omdat zieke personeelsleden niet meer getest worden is het onduidelijk wie van die zieken al dan niet besmet is met het coronavirus", zegt directeur Yves Minnoyeth. "Daarom hebben we besloten om alle afdelingen in het woonzorgcentrum in quarantaine te plaatsen. In de praktijk moeten bewoners op hun afdeling blijven en worden verplaatsingen zo veel mogelijk beperkt. Maar we hadden hier al strenge maatregelen, het is niet echt een grote aanpassing."