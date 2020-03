Bakker uit Oostmalle getuigt: "Vorige week vroegen klanten nog coronabrood. Die grapjes zijn verleden tijd"

Het is ook erg druk in de bakkerij in Oostmalle. “Wij verkopen duidelijk meer brood en gebak. De belegde broodjes van mensen op kantoor vallen weg. In de grote bedrijven waar nog wel gewerkt wordt, zijn de keukens gesloten. Iedereen eet thuis of neemt boterhammen mee naar het werk. Brood blijft dus broodnodig”, knipoogt Boeckx. "We zien ook dat wandelaars die normaal een pannenkoekje buitenshuis gaan eten graag een gebakje of koffiekoek extra kopen", besluit hij.