Boswachters mogen mensen die in groep wandelen beboeten: “Als ik iemand aanspreek, zal ik ook de nodige afstand houden”

We moeten zoveel mogelijk binnenblijven en geen onnodige verplaatsingen doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We mogen nog gaan wandelen, maar enkel in gezinsverband én in een park in de buurt. Het is dus uit den boze om vanuit Oost-Vlaanderen met de wagen naar zee te trekken voor een strandwandeling. Omdat het belangrijk is dat de regels goed opgevolgd worden, mogen boswachters nu ook boetes uitschrijven.