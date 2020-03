Bouwbedrijf Groep Huyzentruyt sluit zelf 500 werven door coronacrisis

Thomas Van Poucke van Groep Huyzentruyt legt bij Radio 2 West-Vlaanderen uit waarom hij die moeilijke beslissing nam: "In de eerste plaats om onze verantwoordelijkheid op te nemen voor het menselijke aspect. We willen de verspreiding van het coronavirus ook helpen tegen te gaan én onze eigen medewerkers beschermen. Tegelijk zien we dat het moeilijk is om nog aan voldoende grondstoffen te geraken om bijvoorbeeld beton mee te maken, omdat de leveranciers niet meer tot bij ons geraken. Ook veel arbeiders uit het buitenland keren terug naar hun thuis. Daarom hebben we de beslissing genomen om vanaf vandaag alle werven stil te leggen."