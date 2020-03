Burgemeester Lippens boos op Nederlandse gemeente Sluis

In Nederland, en dus ook in Sluis, zijn de coronamaatregelen nog niet zo streng als bij ons. Alle horecazaken zijn intussen dicht, maar veel winkels zijn er nog altijd open. Er zijn dus nog altijd Belgen die gaan winkelen in Sluis. Om dat te verhinderen vraagt de gemeente Sluis aan de lokale politie van Knokke-Heist en Damme om het grensgebied te helpen controleren. Dat maakt burgemeester Leopold Lippens razend. Hij is voorstander van de controles, maar is ook bang van Nederlanders die de grens oversteken.