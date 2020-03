Chauffeurs De Lijn in West-Limburg weer aan het werk nadat bijkomende poetsbeurten zijn beloofd

Een 20-tal chauffeurs weigerde vanmorgen in Beverlo uit te rijden. Het ging om een spontane staking. Daardoor vielen vooral in de regio Beringen-Leopoldsburg-Hasselt heel wat ritten weg. De chauffeurs wilden dat hun bussen nog meer bijkomende poetsbeurten zouden krijgen. "De directie van De Lijn heeft begrip voor de bekommernis van de chauffeurs in deze moeilijke periode," zegt Sonja Loos. "We doen dan ook een beroep op hun verantwoordelijkheidszin, maar ook op die van de reizigers. We hebben ook al heel wat maatregelen voorzien, zoals extra poetsbeurten, ontsmettingsgels ter beschikking van de chauffeurs, een lint om hen af te schermen, affiches waarmee we de passagiers vragen afstand te houden, geen cash betalingen meer aanvaarden, ... Bovendien is gisteren een grote hoeveelheid ontsmettingsmiddelen geleverd en verdeeld via de stelplaatsen."