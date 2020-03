Dierenasiel Sint-Niklaas zit met voedseltekort door hamstergedrag, maar krijgt gulle donatie

Bart Cosyns: "Plots stonden twee bestelwagens op de oprit. Helemaal uit het niets, mensen die we niet kenden. Ze plaatsten maar liefst 7 bakken groenten voor de deur! Ik had tranen in de ogen. Het waren blijkbaar mensen van Hotel Beveren. Zij waren hun koelkasten aan het leegruimen en hadden onze oproep gezien."

Met de gift zal het dierenasiel in Belsele even zoet zijn. "Ik kan hier zeker 4 of 5 dagen mee verder. Ondertussen heb ik genoeg tijd om verder te zoeken naar andere oplossingen."