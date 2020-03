Dealers betrapt die drugs over gevangenismuur wilden gooien

De politiezone Antwerpen krijgt regelmatig meldingen uit de gevangenis in de Begijnenstraat dat mensen van buitenaf drugs over de muur gooien. Door het coronavirus mogen gevangenen geen bezoek meer ontvangen, dus kunnen ze op die manier niet bevoorraad worden. De dealers hadden drugs op zak en ze gebruikten creatieve manieren om die tot bij de gevangenen te krijgen.

Een man uit Luik probeerde drugs die hij had verstopt in een tennisbal over de gevangenismuur aan de Begijnenstraat in Antwerpen te gooien. Hij werd gecontroleerd en bleek vrij te zijn onder voorwaarden. Ook een tweede man probeerde de truc met de tennisbal. Hij bleek naast drugs, ook 12.000 euro cash in zijn auto te hebben. De mannen werden gearresteerd en het geld, de wagen en hun gsm’s werden in beslag genomen.