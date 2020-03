Wat als er meer patiënten zijn dan ziekenhuisbedden? Ethische commissies werkten voorbije dagen aanbevelingen uit

En toch wordt er ook al nagedacht over een worst case scenario. Wat als er binnenkort meer patiënten zouden zijn dan bedden? In opdracht van de FOD Volksgezondheid en de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde hebben verschillende artsen en filosofen de voorbije dagen ethische richtlijnen uitgewerkt. “We zijn optimistisch, maar moeten ook realistisch zijn”, zei professor infectieziekten Erika Vlieghe (UZA) hierover gisterenavond in “De afspraak”. “We zijn er nog lang niet, maar moeten er toch over nadenken. Al hopen we dat we deze tekst nooit zullen moeten gebruiken.”