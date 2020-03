Fitnesscentra bieden online workshops aan: "Fitnessen zoals in de jaren '80 met Jane Fonda"

"Drie keer per week plaatsen wij online een work-out", vertelt Dennis Garré , personal trainer van Fitclub Dilbeek. "Op deze manier brengen we zo'n 40-tal mensen samen om een uurtje te trainen en in beweging te blijven. Want dat is belangrijk om in deze periode toch wat fit te blijven. Het is natuurlijk een bijzondere ervaring om fitnessopdrachten uit te voeren achter een computerscherm. Een beetje zoals Jane Fonda deed in de jaren 80, al was dat toen op televisie."