Geen nieuwe lokale besmettingen in China

Is het einde in zicht voor China? Vandaag krijgen we een streepje goed nieuws uit China waar voor het eerst geen nieuwe besmettingen van het coronavirus zijn vastgesteld. Dat is de eerste keer sinds het virus uitbrak eind december vorig jaar. Wel zijn er 34 gevallen van besmettingen vastgesteld van mensen die terugkeerden naar China vanuit het buitenland. Pas als Wuhan 14 dagen besmettingsvrij is, zou de lockdown worden opgeheven.