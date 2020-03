Gratis theater-aan-huis, concert of virtueel museumbezoek? Met deze culturele tips komt u de komende week door

De AB in Brussel biedt enkele unieke concerten aan via zijn website. Zo kunt u het intieme concert van Norah Jones uit 2009 herbeleven, toen ze voor amper 250 gelukkigen enkele nieuwe nummers speelde en eindigde met de klassieker "Come away with me". Ook het eerste concert van Coldplay op Belgische bodem, en een losgeslagen Iggy Pop staan voor u klaar.