Grensgemeentes niet blij met ander coronabeleid in Nederland

In sommige grensgemeentes moet je de straat maar uit om in Nederland te zijn. Dat is ook zo in Baarle-Hertog. Frans de Bondt, burgemeester van de grensgemeente, legt op Radio 2 uit waarom dat problemen oplevert.

“Zoals in heel België zijn de winkels bij ons gesloten, behalve de supermarkten en apotheken”, zegt hij. “In Baarle-Nassau, de Nederlandse gemeente waarmee wij vervlochten zijn, blijven al de winkels gewoon open. Belgen zakken dan af naar Nederland om te winkelen. Zo werken we het Belgische systeem tegen.”