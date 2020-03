Let op: hackers hebben het gemunt op thuiswerkers

Nu we met z’n allen van thuis werken zien hackers hun kans om in computernetwerken van bedrijven in te breken. Gelukkig heeft geen enkel bedrijf op dit moment, in volle coronacrisis, te maken gehad met een cyberaanval, maar volgens specialisten is het een kwestie van tijd. "Hackers weten dat we allemaal thuis werken en ze maken daar gebruik van", zegt ethische hacker Inti De Ceukelaire.