Hasselt rolt online buurtplatform versneld uit: "Gebruik piekt in deze coronatijden" 

In januari startte de stad Hasselt met digitaal buurtplatform Hoplr in vier wijken: Runkst, Kermt Kuringen en de Banneuxwijk. "De bedoeling was oorspronkelijk om via de online communicatie naar het offline ontmoeten te gaan", zegt schepen Lies Jans (N-VA). "Maar in deze coronatijden is de online ontmoeting het belangrijkste en daarom gaan wij dat versneld in heel Hasselt uitrollen."