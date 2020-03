Hoe gaat het intussen met de zieke Gentse modefotograaf? "Een stuk beter"

Twee weken geleden was Garré gaan skiën in Les Menuires, in Frankrijk. Na een week rondlopen met een kwakkelende gezondheid liet hij zich opnemen in het UZ in Gent. Daar is hij intussen opgeknapt. “Geen paniek, we geraken er wel door”, stelt hij de buitenwereld gerust.

Tegelijk doet hij een oproep om de opgelegde regels om thuis te blijven nauwgezet op te volgen. “Je kan er goed van genezen, maar toch opgelet. Ik verwittig iedereen: blijf je aan de regels houden. Ga niet naar vrienden, blijf thuis, blijf in uw kot, draag zorg voor je medemens.”

Bekijk hier de nieuwe videoboodschap van Zeger Garré: