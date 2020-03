"Ik vind het een beetje eng als ik aan muco en coronavirus tegelijk denk"

We moeten ons allemaal zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Maar Kato en haar broer Wout zijn extra voorzichtig. Dat komt omdat ze allebei mucoviscidose hebben, een taaislijmziekte waardoor ze ernstige longproblemen hebben en moeilijker kunnen ademen. Het is nog onduidelijk of mensen met muco meer kans maken om heel ziek te worden van het coronavirus. Maar het gezin van Kato en Wout neemt geen risico en kijkt extra goed uit. Ons jeugdjournaal "Karrewiet" maakte een reportage over hen. De reporter ging niet zelf bij het gezin langs, maar liet Kato en Wout zelf filmen hoe het voor hen is om thuis te zitten.