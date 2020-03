Jessa Ziekenhuis Hasselt bouwt snel extra wachtruimte voor patiënten

De spoeddienst was al volop aan het uitbreiden om tegen de zomer open te gaan. Maar nu is een deel versneld ingericht zodat er vandaag al een extra wachtruimte in gebruik kan worden genomen. De wachtruimte is 60 vierkante meter groot en de patiënten met symptomen worden daar opgevangen en ingedeeld afhankelijk van de ernst. "In deze extra wachtkamer gebeurt de eerste verpleegkundige triage, dat betekent dat daar bijvoorbeeld de temperatuur wordt gecheckt.", zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerster van het Jessa Ziekenhuis. "Afhankelijk van dat resultaat worden ze in één van de twee mobiele units verder gecontroleerd door een arts."

Mensen met lichte symptomen bellen uiteraard best nog eerst naar de huisdokter.