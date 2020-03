Jessa Ziekenhuis gebruikt herbruikbare mondmaskers 

Mondmaskers zijn schaars in de zorg en daarom zocht het Jessa Ziekenhuis in Hasselt naar alternatieven. "Het is een polyester stof die getest is voor medisch gebruik en die je kan wassen en dus hergebruiken", zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. "Je bent bijvoorbeeld verkouden maar je kan nog komen werken, dan kan je dit stoffen masker aandoen."

Het is dus niet de bedoeling dat deze maskers worden ingezet bij besmette patiënten, maar ze zijn wel perfect bruikbaar voor andere patiënten. De schaarse wegwerpmaskers kunnen zo gespaard worden en enkel gebruikt worden bij risicopatiënten.