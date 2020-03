Crècheuitbaatster Queenie schrijft open brief aan minister Beke: "Help ons, want dit is een financieel drama" 

Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) reageerde in ons middagprogramma op de open brief. De crèches zonder meer sluiten gaat niet: “We staan voor een gigantische uitdaging en als we die tot een goed einde willen brengen dan zijn de crèches essentieel. Zorgverleners en andere mensen die essentiële taken uitvoeren moeten zeker zijn dat er opvang is voor hun kleine kinderen. Daarom gaan we de kinderopvang niet sluiten.”

De minister benadrukt wel dat er financiële compensaties voorzien worden. “De regels rond de respijtdagen werden versoepeld en de crèches mogen daar niet de dupe van worden. Dat is heel duidelijk.”