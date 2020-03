Korpschef politie Maasland: “Optreden tegen groepjes Nederlandse toeristen”

Nederlanders komen vaak nog in groep wandelen of fietsen in ons land. Ze lijken zich niet al te druk te maken over de maatregelen die hier gelden of ze kennen de maatregelen niet omdat in groep samenkomen wel nog mag in Nederlands-Limburg, aan de andere kant van de Maas. Ronin Cox, korpschef van politiezone Maasland: "Wij moeten regelmatig duidelijk maken dat ze hier echt niet in groep kunnen rondhangen. Pelotonnetjes wielertoeristen met de Nederlandse nationaliteit mogen hier niet meer fietsen.”