Leuvense politie controleert of mensen voldoende afstand houden: "Al ruim 40 interventies"

Eén van de regels die de federale regering afgelopen donderdag genomen heeft, is het verbod om samen met verschillende mensen buiten te komen. Je mag wel buiten komen maar met maximum twee personen en dat met anderhalve meter tussen. Mensen uit hetzelfde gezin mogen ook nog samen op pad. Maar de maatregel wordt niet altijd even goed opgevolgd. De Leuvense politie is al verschillende keren moeten tussenkomen, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx: "Wanneer we groepjes opmerken gaan we er naar toe, we wijzen hen er op dat dat niet kan en dat ze uit mekaar moeten gaan."