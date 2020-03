LIVEBLOG: Al meer doden in Italië dan in China, in totaal 3.405 sterfgevallen

“De uitbraken in het zuidelijk halfrond moeten nog beginnen”, waarschuwt Van Gucht in “Terzake”. “Afrika, Zuid-Amerika, Indonesië, noem maar op: ik denk niet dat zij gaan gevrijwaard blijven. Als de winter daar zijn intrede doet, is de kans al wat groter dat zij ook uitbraken gaan zien. Zo kan dit virus, net als het griepvirus, de tour du monde doen: in de winter bij ons in het noordelijk halfrond en tijdens onze zomer in het zuidelijk halfrond.”

Volgens Van Gucht zal het virus pas echt stoppen als ruim de helft van de wereldbevolking besmet is geweest en immuun is. “Dat is het moment wereldwijd waarop zo’n virus zich koest begint te houden en zich gaat gedragen als een soort verkoudheidsvirus.”