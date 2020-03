Kinderen sensibiliseren over het coronavirus? Dat kan met een gepersonaliseerde poster met je kind als grote held

Heel wat ouders en leerkrachten zoeken creatieve oplossingen om de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus door te geven aan de kinderen in de klas. De student-ondernemers van Bubbly-Doo doen nu hun duit in zakje en creëerden een website waar je gratis een gepersonaliseerde poster kan maken met een kind in de hoofdrol. Op de website kan je kind een eigen avatar aanmaken en zo mee op de poster staan. Er wordt op een ludieke manier verteld hoe je de maatregelen kan toepassen.