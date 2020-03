Maggie De Block (Open VLD) mijdt radio- en tv-studio's: "Ik ontmoet eigenlijk veel te veel mensen"

"Afstand nemen is belangrijk, maar ook vermijden dat we te veel mensen op één dag zien", aldus De Block. "Ik heb die oefening voor mezelf gemaakt. Ik zie mijn collega's in de Kamer, in de regering en in de diverse werkgroepen die er zijn. Maar ik kom ook in heel veel radio- en televisiestudio's. Ik kom eigenlijk veel te veel mensen tegen en ik zou dus vanaf nu de pers willen toespreken via moderne technologie, en mij concentreren op de moeilijke taak die ik moet doen."

"Ik nodig iedereen uit om dezelfde oefening te doen", geeft De Block nog mee. "Het is zeker niet gemakkelijk om onze gewoontes te veranderen, maar het is nu het moment om het te doen. Als we allemaal samen ons best doen, dan winnen we de strijd tegen dat coronavirus."