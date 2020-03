Welke leerlingen mogen nog naar de opvang in de school? Nieuwe, scherpere richtlijnen maken dat duidelijk 

In de nieuwe richtlijnen wordt heel concreet aan de scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector, zoals de zorg, de veiligheid of de distributie, kinderen in een medische of kwetsbare situatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Ouders die thuiswerken, moeten hun kind zélf opvangen. Ook leerlingen die ziek zijn, moeten thuisblijven. "Het is een oproep aan de ouders om zo veel mogelijk zélf opvang te voorzien, dat is het beste voor iedereen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel zijn levensnoodzakelijke taken kan blijven uitvoeren. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat we de leerkrachten en scholen minimaal belasten en dat we zoveel mogelijk zelf thuisblijven én onze kinderen thuishouden."